Paramount направила предложение напрямую акционерам Warner Bros

Paramount Skydance Corp. направила акционерам Warner Bros. Discovery (WBD) тендерное предложение о выкупе акций компании по цене $30 за бумагу, включая сегмент Global Networks, куда входят такие известные телеканалы, как CNN, TNT Sports и Discovery. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Paramount отмечают, что их предложение превышает заявку Netflix на $18 млрд и предполагает оплату всей сделки наличными.

5 декабря стало известно, что стриминговая платформа Netflix и компания Warner Bros. Discovery заключили соглашение о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд. В компании уточнили, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по покупке сервисом Netflix студии Warner Bros. «может стать проблемой». Стоимость сделки с учетом долга превышает $82 миллиарда, и Трамп не уверен, что одобрит ее, поскольку получившаяся компания будет занимать слишком большую долю рынка.