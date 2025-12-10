SpaceX проведет крупнейшее IPO в истории

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска готовит крупнейшее первичное размещение акций (IPO) в истории, сообщили СМИ,

Как пишет Bloomberg, по данным источников, SpaceX рассчитывает привлечь более 30 млрд долларов при рыночной капитализации около 1,5 трлн долларов, передают «Вести».

Планируется, что выход компании на биржу состоится во второй половине 2026 года. В то же время сроки могут быть перенесены на 2027-й в зависимости от ситуации на рынках.

Сейчас в рамках вторичных продаж акций SpaceX установила их цену на уровне примерно 420 долларов за одну, что соответствует оценке бизнеса выше 800 млрд долларов. Сотрудникам разрешено реализовать акции на сумму до 2 млрд долларов, часть из них выкупит сама компания – эта стратегия, по словам источников, должна отразить реальную рыночную стоимость перед IPO.

Маск подчеркнул, что «рост оценки является результатом прогресса со Starship и Starlink и обеспечения глобального спектра для прямой связи с мобильными устройствами, что значительно увеличивает наш адресный рынок». Согласно данным Bloomberg, привлеченные средства могут использоваться на строительство орбитальных дата-центров и закупку необходимых чипов – об этом Маск рассказал на встрече инвесторов Baron Capital.

Новости о возможном размещении сразу отразились на фондовом рынке: акции компании EchoStar, которая недавно заключила сделку с SpaceX на продажу лицензий радиочастот, выросли на 12% – до исторического максимума, бумаги Rocket Lab подорожали свыше чем на 4%. На сегодняшний день рекорд крупнейшего IPO принадлежит Saudi Aramco, привлекшей 29 млрд долларов в 2019 году.

Накануне компания SpaceX вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников США на ракете Falcon 9.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила, что SpaceX готовится заключить контракт на 2 млрд долларов от Пентагона для разработки сотен спутников в рамках программы «Золотой купол», рассчитанной на отслеживание ракет и самолетов.