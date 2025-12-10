Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries

Бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук перестал быть владельцем одного процента компании, передав свою долю экс-супруге. Об этом стало известно в среду, 10 декабря, из данных ЕГРЮЛ.

С 10 декабря Бакальчук не является владельцем соответствующей доли в ООО «Вайлдберриз». Теперь Ким принадлежит 100 процентов организации.

— В пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ от комментариев отказались, — передает Интерфакс.

18 сентября прошлого года Владислав Бакальчук вместе с группой неизвестных попытался проникнуть в головной офис компании в Москве. Началась стрельба, в результате погибли два человека, несколько были ранены. Спустя полмесяца после происшествия Бакальчук, который остался на свободе, подал иск на сумму более 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне Ким, поскольку хотел вернуть контроль над ключевыми активами компании. Что случилось после попытки захвата офиса Wildberries и какие перспективы были у иска Бакальчука — в материале «Вечерней Москвы».