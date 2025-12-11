Coca-Cola сменит гендиректора

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси уходит в отставку. В конце марта 2026 года новым CEO станет Энрике Браун. Сейчас он работает в компании на должности Chief Operating Officer — отвечает за все операционные подразделения компании по всему миру, пишет Bloomberg.

Джеймс Куинси останется в компании в роли исполнительного председателя правления. Такие кадровые изменения запланированы и являются частью стратегии преемственности.

Ожидается, что Браун, который работает в Coca-Cola с 1996 года, на новой должности продолжит ее «общую» стратегию: развитие глобального бизнеса, фокус на потребностях потребителей и укрепление сотрудничества с независимыми поставщиками.

За время руководства Куинси (2017−2025 годы) Coca-Cola значительно расширила портфель: появились новые продукты, бренды-миллиардеры, усилен акцент на без-сахарные и низкокалорийные напитки, а также напитки вне категории газировки. Под его руководством акции Coca-Cola выросли более чем на 60%.

В числе самых выбираемых глобальных брендов FMCG в этом году лидировала Coca-Cola. Также в топ вошли Omo, Colgate, Maggi и Lay’s.