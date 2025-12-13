«Роснано» решило судиться с ответственными за проект Crocus

Lenta.ruиещё 4

С тех, кто отвечал за одобрение и реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, хотят взыскать 11,9 миллиарда рублей. Соответствующий иск, как сообщило РИА Новости, предъявила компания «Роснано».

«Роснано» решило судиться с ответственными за проект Crocus
© ТАСС

Данный иск называют частью планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации государственной компании. Истцы полагают, что потенциальные риски проекта Crocus были очевидны с самого начала, но защитные механизмы для обеспечения интересов государства и госкомпании не были разработаны. Кроме того, ответственные лица игнорировали нормативные акты ГК. Деньги продолжали выделяться, хотя проект был убыточным, непривлекательным для инвестиций и не выполнял контрольные показатели.

В конце октября сообщалось, что финансовое состояние «Роснано» изменилось к лучшему и оздоровление практически завершилось.