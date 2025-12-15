LLM-портал «Рамблер» признан «Маркой №1 в России»

12 декабря 2025 года состоялась церемония вручения ежегодной национальной премии народного доверия «Марка № 1 в России». В номинации «Инновационный интернет-портал» лауреатом стал портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co).

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Благодарна жюри премии. Звание "Марки Nº1" в Кремлевском дворце – большая честь. Это подтверждение верности нашего стратегического курса на интеграцию искусственного интеллекта. В этом году мы встроили в "Рамблер" умного помощника на базе ГигаЧат, который анализирует новости, дает ответы на вопросы пользователей и помогает по разным вопросам – от транспортного налога до рецепта на Новый год. Наша цель – гиперперсонализация, чтобы каждый экономил время, получая нужную именно ему информацию, и мог посвятить его себе и своим близким. Следите за нами – мы делаем интернет проще и удобнее для всех наших пользователей».

Годом ранее портал «Рамблер» перезапустился на базе LLM (Large Language Model), что позволяет искусственному интеллекту не просто предоставлять информацию, а обеспечивать персонализированное взаимодействие с контентом для каждого пользователя. На единой платформе гармонично соседствуют сервисы для работы с информацией (агрегатор новостей, почта), для досуга (развлекательные медиа) и решения бытовых вопросов (тематические ресурсы и полезные мини-сервисы). Именно такой универсальный и удобный формат делает портал одним из самых популярных цифровых ресурсов, который ежемесячно посещают десятки миллионов человек.

«Марка № 1 в России» существует с 1998 года – одна из значимых в стране систем оценки известности брендов и отношения к ним покупателей. Ежегодная премия народного доверия выявляет и поощряет компании, заслужившие признание среди граждан. Награды вручаются в различных категориях, включая товары, услуги и инновации.