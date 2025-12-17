Сбер запустил проект «Итоги года». Каждый, кто пользуется сервисами банка или экосистемы, получил отчет о том, как 2025 год сложился лично для него. Итоги появились в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка с 17 декабря.

Сбер собрал данные из разных сервисов банка и партнеров. Расчет прошел по 135 фактам. В отчете можно увидеть, сколько бонусов «Спасибо» человек потратил за год и какую сумму кешбэка получил, сколько раз оплатил покупки улыбкой и как часто снимал наличные в банкоматах. Система посчитает совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам и покажет, какую выгоду принесли подписка СберПрайм и пакеты услуг.

Персональные итоги напомнят, какую категорию покупок человек выбирал чаще всего и сколько поездок совершил на такси. Они оживят воспоминания о любимых фильмах и сериалах, напомнят о музыке, которая сопровождала. А еще — сколько звонков мошенников предотвратил «Определитель номера» Сбера, чтобы год прошел спокойно.

Также появилась возможность увидеть динамику. Можно сравнить самые важные параметры с данными прошлого года и понять, как изменились расходы и привычки. Удобно, что сравнить себя можно не только с собой прошлогодним, но и со среднестатистическим клиентом Сбера.

В этом году проект впервые дополнен персональными итогами для предпринимателей. Владельцы бизнеса увидят ключевые показатели за 2025 год: оборот по счетам, вклад компании в благотворительность, количество бонусов СберБизнес Спасибо, сумму, сэкономленную благодаря подписке СберБизнесПрайм, доход по депозитам и долю покупателей, вернувшихся за повторными покупками.

Когда итоги подведены, самое время заглянуть вперёд. ИИ-помощник «ГигаЧат» предложит каждому описать свою мечту или цель на следующий год, задаст несколько уточняющих вопросов и составит персональную дорожную карту по их достижению. Подготовленный план будет опираться на текущие привычки и финансовые возможности человека, что сделает большую цель достижимой.