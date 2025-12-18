Wildberries запустит собственный онлайн-кинотеатр

Wildberries рассматривает возможность запуска собственного онлайн-кинотеатра. Он может заработать уже в следующем году, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников, за контентное направление проекта будет отвечать продюсер Артур Джанибекян, чей контракт на эксклюзивное производство сериалов для Okko истекает в 2026 году, а пролонгация этого договора не обсуждалась.

В самой Wildberries планы не подтверждают и не опровергают, заявляя, что не комментируют рыночные слухи.

Один из источников отмечает, что Wildberries готова к запуску онлайн-кинотеатра с нуля. Но в 2025 году компания обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви» — это единственный крупный игрок на рынке, который не входит ни в какую экосистему.

Эксперты отмечают, что выход в видеостриминг укладывается в стратегию Wildberries по созданию крупной цифровой экосистемы — по аналогии с Amazon, Alibaba и «Яндексом», которые уже развивают собственные видеосервисы.

Ранее сообщалось, что Wildberries & Russ приобрела сеть «Рив гош». Слияние позволит развивать омниканальные продажи и расширять ассортимент косметики на маркетплейсе.