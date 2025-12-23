Компании начали возвращать уволившихся сотрудников

В последние 2-3 года в российских компаниях России наблюдается тренд на возвращение бывших сотрудников, рассказали "РГ" эксперты. Оптимальным сроком для возвращения в крупном и среднем бизнесе стали 6-12 месяцев. При этом большинство таких сотрудников получают повышение зарплаты или должности.

© Российская Газета

"В условиях кадрового дефицита компании стали гибче и чаще идут на компромисс - в том числе и в вопросе повторного найма", - отмечает руководитель отдела подбора персонала кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова.

При этом она уточняет, что все еще наблюдаются две противоположные позиции: одни компании предпочитают не возвращать ушедших коллег, а другие видят в этом преимущество.

"Работодателю легче вернуть специалиста, потенциал которого ему известен, чем тратить деньги на поиск, адаптацию и обучение новых сотрудников", - объясняет механику процесса кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По ее словам, работник, в свою очередь, поработав на новом месте, оценив реальную ситуацию с плюсами и минусами, возвращается с новым опытом и с повышением заработной платы.

Большинство вернувшихся работников получают повышение зарплаты или должности

Для компании "бумеранг" - это экономия и ускорение.

"Сокращаются издержки на адаптацию, поскольку человек знает продукты, процессы и не требует месяца "на вхождение. Снижается риск ошибки при найме - уже понятен стиль работы, уровень ответственности и мотивации", - говорит директор центра "Фактор Лидера" Ирина Просвирякова.

Более того, возвращающиеся сотрудники часто приносят внешний опыт, свежие практики и связи, что создает эффект обновления без потери идентичности команды, добавила эксперт. Однако, хоть бумеранги и быстрее адаптируются к условиям работы, эффективнее работают они только в первые несколько недель, считает HR-директор интерьерной компании Mr.Doors Ирина Медведева.

Сами причины возвращения очень разнообразны, финансовые вопросы россияне часто ставят на второй план.

"Люди возвращаются ради людей: будь то бывшая команда, глобальная команда компании в целом или конкретный руководитель", - перечисляет консультант подразделения "Химия, оборудование и инжиниринг" консалтинговой компании get experts Матвей Алексашин.

Мотивами также могут быть корпоративная культура, интересные проекты, понятные процессы и социальный пакет.

"Кроме того, часто уход случается не из-за компании, а из-за конкретного контекста - сменился лидер, структура, приоритеты. Когда условия меняются обратно или появляется новый руководитель, человек возвращается в знакомое, но обновленное пространство", - объясняет Просвирякова.

При этом эксперты отмечают, что чаще всего "бумеранги" возвращаются с повышением - либо по должности, либо по зарплате.

"Условия для "бумерангов", как правило, улучшаются: изменяется хотя бы один из параметров - зона ответственности, должность или уровень заработной платы. Если при увольнении проводилось exit-интервью и сотрудник действительно ценен, компания может пойти навстречу и по другим индивидуальным запросам", - дополнил Алексашин.

Однако не всех готовы принимать обратно, некоторые причины ухода сотрудников не позволяют взять их в компанию снова. "Если человек ушел, нарушив договоренности, подставив команду или продемонстрировав непрофессиональное поведение, мы не рассматриваем возможность возвращения", - пояснила заместитель председателя совета директоров ХК "СДС" Анастасия Горелкина.

Эксперты полагают, что сотрудники-возвращенцы влияют на всю компанию. "Так называемые бумеранги в коллективе демонстрируют опыт перемещений и лояльности к старой команде. Те, кто был настроен уволиться, учитывая опыт сотрудников, могут передумать", - считает Мирзабалаева. В этой ситуации, как отмечает эксперт, руководителю главное - уловить подобные настроения и попытаться повысить удовлетворенность условиями труда.

По прогнозам экспертов, тренд будет усиливаться. "При сохранении дефицита, а тем более его росте межорганизационная мобильность будет расти. Потенциал повышения зарплат или улучшения условий найма под запросы соискателей разный. Устойчивые компании смогут возвращать, удерживать персонал, а мелкие и нестабильные организации будут менее привлекательны", - заключила Мирзабалаева.