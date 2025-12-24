В «Почте России» начались массовые увольнения

Сотрудники «Почты России» начали массово уходить с работы. Всего с начала года из-за низких зарплат и растущего списка обязанностей компанию покинули порядка 40 тысяч человек, сообщает Mash.

В последнее время работников обязали продавать дополнительные товары и выполнять планы. Наибольшая текучка среди начальников отделений, которые отвечают за выполнение KPI, жалобы клиентов и постоянную смену персонала.

Сотрудникам обещают платить 32-40 тысяч рублей с надбавками, однако итоговая зарплата зависит от отработанных смен и выполнения плана. В столице сотрудники пунктов получают в среднем около 43 тысяч рублей, почтальоны — до 30 тысяч. В регионах сотрудники почтового оператора нередко получают менее 25 тысяч рублей.

Из-за нехватки рабочих рук отделения сокращают часы работы или временно закрываются. Люди жалуются на задержки писем и посылок, иногда ждут и до месяца. Ситуацию не исправило сотрудничество с маркетплейсами, в рамках которого отделения выдают заказы с интернет-площадок. Клиенты уходят к быстрой доставке, объемы отправок посылок упали на 25-30 процентов, в результате чего страдают показатели и премии сотрудников.

Почта России не первый год испытывает финансовые проблемы. В конце сентября 2023-го спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в «Почте России». В минувшие два года «Почта России» старалась повышать сотрудникам зарплаты, но они по-прежнему в два раза ниже, чем в среднем по стране, а у компании сохраняется большой долг, признал топ-менеджер Михаил Волков. Он назвал «дышащей на ладан» почти всю IT-инфраструктуру (89 процентов) и отметил, что 55 процентов транспорта находится за пределами сроков полезного использования.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года чистый убыток «Почты России» составил почти девять миллиардов рублей. Годом ранее в тот же период убыток достигал 9,374 миллиарда рублей. Выручка «Почты России» уменьшилась на 1,7 процента, до 158,1 миллиарда рублей, доход от ключевых почтовых услуг — на 4,5 процента, до 111,5 миллиарда, а от «прочей деятельности» — вырос на 19,8 процента, до 22,7 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала в 2,5 раза, до 5,07 миллиарда рублей.

В апреле этого года Счетная палата снова выявила многочисленные проблемы у оператора. Аудиторы отметили неэффективность управления, убыточность, неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи и отсутствие долгосрочной стратегии. В числе прочего аудиторы обвинили компанию в излишних тратах на саморекламу и масштабную помощь спортивным и иным организациям.