Производители российской электроники попросили денег

Российские производители радиоэлектронной продукции попросили правительство в рамках поддержки ввести для них кешбэк на отечественную продукцию, продаваемую в розницу. Об этом говорится в письме консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет представителей отрасли), направленном на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, сообщают «Ведомости».

Речь идет о повышенной компенсации технологического сбора, который вводится в России с сентября 2026 года по аналогии с утилизационным сбором в отношении автомобилей. Уплачивать его должны будут как импортеры, так и производители электроники.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что перечень промышленной продукции, в отношении которой вводится сбор, устанавливает правительство, а максимальный размер платежа не должен превышать пяти тысяч рублей за единицу продукции или компонент.

Власти компенсируют утильсбор отечественному автопрому через промышленные субсидии, которые тем не менее формально никак с ним не связаны. Такого же рода компенсаций хотят обратившиеся компании, однако большего, чем сбор, размера.

По их мнению, за каждый проданный в рознице планшет, ноутбук или смартфон стоимостью ниже 20 тысяч рублей производителю должно вернуться семь тысяч рублей, то есть более трети стоимости. При цене от 20 до 50 тысяч рублей кешбэк должен составлять 10 тысяч рублей, в диапазоне от 50 до 70 тысяч рублей — 12 тысяч, а выше — 15 тысяч рублей.

При этом АНО ВТ считает, что как минимум первые полгода выплачивать кешбэк следует только тем производителям, что продают технику через крупнейшие розничные сети. Такая мера, уверены компании, существенно поможет продажам отечественной продукции и даст стимул предприятиям отрасли торговать через крупнейших ретейлеров.

Отдельно в отрасли хотят, чтобы часть средств от технологического сбора направлялось на рекламу для популяризации отечественной продукции, поскольку в настоящее время доля ее продаж в стране составляет менее одного процента из-за отсутствия спроса.

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов описал инициативу как «смесь наглости и отчаяния», потому что российская продукция не может конкурировать с импортом по цене и качеству, и единственной надеждой для нее остается резкое повышение цен. По его мнению, жесткий протекционизм не помогает решить задачу развития отрасли, так как в тепличных условиях производители будут получать гарантированную прибыль и не иметь мотивации для улучшения продукции.

Представитель российской компании Fplus (входит в АНО ВТ) заметил, что без господдержки повысить конкурентоспособность произведенных в России устройств невозможно, а помимо повышения цен на зарубежную электронику, необходимо ограничить параллельный импорт.

Ранее АНО ВТ на фоне финансовых проблем у своих участников попросил Минпромторг ввести новые ограничения на приобретение зарубежных товаров в рамках системы госзакупок.