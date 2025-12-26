Эксперт объяснила появление российских Snickers в Британии

Батончики «Сникерс», которые появились в российской упаковке в торговых точках Великобритании, демонстрируют «звериный оскал капитализма» и чисто экономическую выгоду, заявила News.ru Раиса Донская, глава компании «Команда Сикурс», специализирующейся на международной торговле и внешнеэкономической деятельности.

По мнению собеседницы, это результат действий предпринимателей, которые нашли способ обойти логистические сложности и оценили комичность происходящего. Как уточнила Донская, «все дело в более низкой закупочной цене российских батончиков».

Небольшие магазины в стране, вероятно, увидели возможность купить товар по более низкой цене, не особо задумываясь о деталях упаковки, и выставили его на продажу к Рождеству, отметила эксперт. По мнению специалиста, продавцы, вероятно, не придали должного значения русскоязычной этикетке, и главным мотивом для покупки стала именно цена.

Ранее стало известно, что в лондонских магазинах начали продавать батончики «Сникерс» с полностью русскоязычной упаковкой. Компания Mars Wrigley UK and Ireland заявила, что не может контролировать действия независимых торговцев.