В России выросла выручка фитнес-клубов
Выручка фитнес-клубов в России в 2025 году составила более 217 миллиардов рублей, увеличившись на 16 процентов год к году. Такие цифры приводит в своем исследовании Национальное фитнес-сообщество (НФС), на которое ссылается Forbes.
Рост выручки происходил на фоне общего увеличения показателей. Сразу на 16 процентов выросла, по данным сообщества, реализация клубных карт. Продажи дополнительных услуг прибавили 17,4 процента, а общее число визитов в фитнес-клубы стало выше на 14 процентов.
Сегодняшняя динамика — следствие совокупности ряда факторов, отмечает глава НФС Елена Силина. К ним относится и увеличение цен на абонементы и отложенный спрос, и вклад посетителей в допуслуги (индивидуальные занятия, SPA). В среднем рост цен на клубные карты по стране составил, по ее словам, около 18 процентов в последние несколько месяцев.
В то же время у компаний заметно повысились операционные издержки. Дорожала аренда и коммунальные платежи, росли затраты на персонал. Расходы по отношению к прошлому декабрю выросли в 1,5 раза, а выручка — только на 10 процентов, поделился руководитель сети фитнес-клубов «СССР» Сергей Савинов.
Ранее россиянам рассказали, как избежать травм во время тренировки в спортзале. Одним из важных пунктов Силина назвала страховку при выполнении подходов с большим весом. Выполняя травмоопасные упражнения, такие как жим лежа и приседания со штангой, стоит попросить поддержки инструктора.