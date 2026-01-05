Аудит аэропорта Домодедово завершен

Глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров заявил, что аудит аэропорта завершен.

"Как сказал [министр финансов РФ] Антон Германович [Силуанов] продавать аэропорт начнут после Нового года. Аудит завершен", - сказал он журналистам.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к бывшему владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние.

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получил "ДМЕ холдинг", владеющий активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором компании "Домодедовоэрфилд", под управлением которой также с 20 июня находятся компании "Домодедово фьюэл фасилитис", "Домодедовопэссенджер терминал", "Домодедовоинтегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг".

Силуанов сообщал, что открытый аукцион по приватизации аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть.