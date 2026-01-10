Названы 10 самых богатых людей в мире

Журнал Forbes не только ежегодно составляет списки самых богатых людей, но и постоянно обновляет топ миллиардеров. РБК рассказал, кто оказался в списке самых состоятельных людей на начало 2026 года.

Первое место занимает Илон Маск. Состояние 54-летнего бизнесмена оценивается в 722,9 млрд долларов. В портфеле предпринимателя есть SpaceX, Tesla, Neurolink, соцсеть X и другие активы. Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше 400 млрд долларов в декабре 2024 года, а в конце декабря 2025 года первым в истории пересек отметку в 700 млрд долларов.

Второе место занимает один из основателей поисковой системы Google Ларри Пейдж. Состояние 52-летнего бывшего гендиректора Alphabet оценивается в 269 млн долларов. Он покинул пост в 2019 году, однако остался членом правления и контролирующим акционером.

На третьем месте расположился основатель крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Капитал 61-летнего бизнесмена оценили в 257,1 млрд долларов. Он сохраняет статус крупнейшего акционера Amazon с долей около 10% несмотря на то, что в 2024 и 2025 годах активно продавал акции компании.

Четвертое место занимает бывший президент Alphabet Сергей Брин с капиталом в 248,2 млрд долларов. На пятом месте находится председатель правления, технический директор и соучредитель Oracle Ларри Эллисон с состоянием в 248 млрд долларов.

Последующие пять мест заняли Марк Цукерберг (капитал 223,9 млрд долларов), Бернар Арно (195,6 млрд долларов), Дженсен Хуанг (160,5 млрд долларов), Уоррен Баффет (147,6 млрд долларов) и Стив Балмер (146,1 млрд долларов).