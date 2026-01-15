Рестораны KFC перестали существовать в России

Владелец бренда ресторанов быстрого питания «Rostics» — компания «Юнирест» — полностью завершил переименование российских точек KFC. На карте России больше не отображаются заведения под брендом американской сети, специализирующейся на блюдах из курицы.

Все бывшие рестораны KFC теперь работают под вывеской «Rostics», сообщают в пресс-службе «Юнирест».

«На начало 2026 года общее количество ресторанов „Rostics“ под управлением компании (включая собственные и открытые по франшизе) составляет более 1300. Сеть является крупнейшей по числу мест продажи фастфуда в России», — приводит слова компании РБК.

Ранее, весной 2023 года, американская корпорация Yum! Brands продала российский бизнес местному партнеру-франчайзи — ижевской компании «Смарт Сервис». Ей на паритетных началах владеют предприниматели Константин Котов и Андрей Осколков. В рамках сделки «Смарт Сервис» получил 100% компании «Юнирест», которой принадлежали 66 корпоративных ресторанов KFC, а также права на мастер-франшизу, операционную систему и торговую марку «Rostics». На момент продажи в России работало более 1100 точек KFC, которые постепенно были переведены под новый бренд.