Bloomberg: Маск требует у OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации
Американский предприниматель Илон Маск предъявил судебный иск к компаниям OpenAI и Microsoft. Он требует компенсацию в размере от $79 до $134 млрд, обвиняя их в мошенничестве.
Согласно позиции Маска, OpenAI нарушила первоначальные договорённости, отказавшись от некоммерческого статуса и заключив партнёрское соглашение с Microsoft.
«Так же как ранний инвестор стартапа может получить прибыль на много порядков больше своих первоначальных вложений, неправомерная прибыль, которую получили OpenAI и Microsoft и которую господин Маск теперь имеет право изъять намного больше его первоначального вклада», — пишет Bloomberg со ссылкой на адвоката бизнесмена Стивена Моло.
Маск вложил в OpenAI $38 млн в 2015 году. Сейчас стоимость компании оценивается в $500 млрд.
OpenAI назвала иск необоснованным.
Маск покинул совет директоров компании в 2018 году.
