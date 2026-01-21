Минтранс высказался о судьбе аэропорта Домодедово

Министр транспорта России Андрей Никитин выразил уверенность, что для аэропорта Домодедово найдётся инвестор.

Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно. Мы переживаем за аэропорт и уверены, что его судьба будет счастливой», — сказал Никитин, отвечая на вопрос о перспективах продажи.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже аэропорта Домодедово, который должен был пройти 20 января, был признан несостоявшимся. Единственный претендент не был допущен до торгов.

Единственная заявка поступила от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Однако она была отклонена, поскольку претендент не предоставил полный пакет необходимых документов.

17 июня стало известно, что суд обратил в доход государства аэропорт Домодедово‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​.

Речь идёт о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация вокруг аэропорта не имеет ничего общего с национализацией.