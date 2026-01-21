Решетников представил Путину план развития подмосковной пекарни «Машенька»

Министр экономического развития России Максим Решетников в среду, 21 января, представил президенту страны Владимиру Путину план развития подмосковной пекарни «Машенька», который может закрыться в апреле–мае.

© Вечерняя Москва

Министр отметил, что владелец заведения Денис Максимов ведет бизнес в сфере общественного питания.

— Такой бизнес может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли для данного региона за прошлый год. Также можно получить льготную ставку по страховым взносам в 15 процентов, так как общепит у нас относится к отраслям экономики предложения, — отметил Решетников во время совещания Путина с членами правительства России.

Он добавил, что сейчас у владельца пекарни заработная плата существенно ниже средней по региону. В качестве другого варианта министр предложил предпринимателю сменить вид деятельности и получить льготу по тарифу страховых взносов в 76 процентов как производственное предприятие. По словам Решетникова, владелец пекарни также может получить льготу по ставке налога по упрощенной системе от Московской области, передает сайт Кремля.

По словам владельца пекарни, его заведение может закрыться весной текущего года из-за налогов. Максимов отметил, что после обращения к Владимиру Путину с ним связываются различные чиновники и даже министры страны, но не дают конкретики.