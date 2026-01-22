Розничная сеть «Гулливер» выставлена на продажу

Собственники розничной сети «Гулливер» планируют продать бизнес. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников в инвестиционном рынке.

© Газета.Ru

Отмечается, что в настоящее время компания направляет потенциальным покупателям предложения. Сами представители «Гулливера» пока не комментировали эту информацию.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что запрашиваемая стоимость сети может составлять 4–5 млрд рублей, но рыночная оценка должна быть не выше 3–3,5 млрд рублей.

Сеть «Гулливер» начала развиваться в Ульяновске в 2002 году. Сейчас у нее 100 магазинов в Ульяновской и Саратовской областях. Согласно данным ведущей справочно-аналитической системы для проверки контрагентов (СПАРК), выручка АО «Гулливер» в 2024 году выросла на 9% год по сравнению с 2023 годом и составила 20,3 млрд рублей.

Группа «Гулливер» также развивает сеть дискаунтеров «Победа», представленную в 31 регионе России, на конец прошлого года сеть насчитывала 674 магазина.

Бурмистров оценил бизнес «Победы» и «Народного амбара» примерно в 25 млрд рублей. При этом он считает, что продать эти активы будет сложнее из-за специфического формата, в частности «Победы».