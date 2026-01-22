МТС-банк сообщил о приобретении ЭКСИ-банка

МТС-банк завершил покупку 99,9% акций ЭКСИ-банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации, который есть у Frank Media. Сделка закрыта в рамках развития направления daily banking, сумма не раскрывается.

Организации сотрудничали с июля 2024 года, когда на базе инфраструктуры ЭКСИ-банка была запущена карта «МТС деньги». За это время было выпущено более 4,5 млн карт, причем 90% оборота по ним проходит вне экосистемы МТС, хотя 75% держателей являются абонентами оператора.

По словам руководства МТС-банка, интеграция позволит ему консолидировать IT-инфраструктуру, оптимизировать операционные затраты и упростить управление кросс-продажами. Сделка практически не окажет влияния на капитал МТС-банка: прогнозируемое снижение норматива достаточности Н1.0 составит не более 0,1 процентного пункта.

В отчете по МСФО за третий квартал 2025 года МТС-банк показал сильные результаты. Чистая прибыль выросла на 46,8% год к году, до 6 млрд рублей, чистый процентный доход увеличился до 6,1 млрд рублей, а рентабельность капитала (ROE) достигла 24,4% при снижении доли проблемных кредитов до 11,2%. В начале ноября прошлого года ЭКСИ-банк передал «МТС финтех» 100% от совместной МФО «Э-финанс».