В Сбере оценили финансовый эффект от Process Mining в 2025 году

В 2025 году процессная аналитика (Process Mining) принесла Сберу финансовый эффект в 5,2 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов в рамках второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026.

В Сбере отметили, что с 2021 года общий финансовый эффект достиг 31,8 млрд рублей.

По словам Скворцова, к концу 2026 года число охваченных мониторингом Process Mining процессов в Сбере превысит 900.

«Мы создали проактивную систему бизнес-мониторинга, чтобы предупреждать проблемы еще до их возникновения, работая на опережение. Сейчас в цифровой мониторинг Process Mining включены 200 ключевых процессов банка», — сказал он.

Скворцов добавил, что главная цель – повысить качество и эффективность обслуживания частных и корпоративных клиентов.