Трамп подал иск к JPMorgan и Джейми Даймону на $5 млрд

Президент США Дональд Трамп подал иск против крупнейшего американского инвестбанка JPMorgan и его генерального директора Джейми Даймон, требуя компенсации в размере не менее $5 млрд. Как пишет Bloomberg, основанием для иска стали обвинения в том, что крупнейший банк США прекратил предоставление ему банковских услуг по политическим мотивам.

Иск был подан в суд штата Флорида в округе Майами-Дейд. В жалобе утверждается, что банк допустил торговую клевету, нарушил подразумеваемое обязательство добросовестности и справедливого ведения дел, а также что Даймон нарушил Закон Флориды о недобросовестной и вводящей в заблуждение торговой практике. JPMorgan на момент публикации не ответил на запрос о комментарии.

Трамп ранее заявлял, что банки дискриминировали его в прошлом. В августе 2025 года он сообщил в интервью CNBC, что JPMorgan потребовал закрыть банковские счета, которыми он пользовался на протяжении десятилетий, в течение 20 дней. Банк, в свою очередь, отвергал обвинения в отказе от сотрудничества по идеологическим соображениям. В ноябре банк раскрыл, что сталкивается с проверками, расследованиями и судебными разбирательствами, связанными с инициативами администрации Трампа по борьбе с подобной практикой, напоминает Bloomberg.

Накануне на полях Всемирного экономического форума в Давосе Джейми Даймон подверг критике предложение Трампа ограничить процентные ставки по кредитным картам. По словам банкира, план Трампа ввести лимит в 10% годовых на один год в рамках борьбы с ростом долговой нагрузки населения может привести к «экономической катастрофе» и значительному сокращению доступности кредитов для большого числа американцев.