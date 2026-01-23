Apple стала самым дорогим брендом в мире

Самым дорогим брендом в мире вновь стал Apple. Cтоимость бренда выросла на 6% и достигла $607,6 млрд, что позволило компании сохранить первое место в рейтинге Brand Finance Global 500.

На второй строчке расположилась Microsoft, чей бренд оценили в $565,2 млрд — это второй в истории рейтинг Brand Finance случай, когда стоимость бренда превысила отметку в $550 млрд. Третье место занял Google с показателем $433,1 млрд, подтвердив устойчивость технологических гигантов в условиях глобальной конкуренции.

Четвертым стал Amazon ($369,9 млрд), а замкнула пятерку Nvidia, которая резко поднялась в рейтинге — до $184,3 млрд. Аналитики связывают это с ключевой ролью Nvidia в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания обошла TikTok, Walmart, Samsung и Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Самым сильным брендом мира Brand Finance признала YouTube, второе место по этому показателю занял китайский WeChat, третье — Microsoft. Всего 37 брендов получили наивысший рейтинг силы бренда. Более половины самых ценных брендов рейтинга представляют США, 15% — Китай.

Эксперты отмечают, что рост стоимости брендов все теснее связан с развитием ИИ. Впервые в рейтинг Global 500 вошла OpenAI, а финтех-компания Revolut дебютировала в списке благодаря более чем трехкратному росту стоимости бренда. По мнению Brand Finance, именно способность быстро монетизировать технологические инновации станет ключевым фактором конкурентоспособности брендов в 2026 году.

Напомним, что в прошлогоднем рейтинге также лидировала Apple.