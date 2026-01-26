К «Газпрому» подали иск на десятки миллиардов евро

Германская энергетическая компания Uniper потребовала от «Газпрома» выплаты за прокачку газа по отводу от «Северного потока» — трубопроводу OPAL — и подала иск на 45 млн евро в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве. Это следует из судебных материалов.

Через дочернюю структуру Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT) был подан иск к ООО «Газпром экспорт» на 45 миллионов евро. Спор касается исполнения контракта на транспортировку природного газа от 1 июня 2012 года по газопроводу OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Западной Европы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Российский суд запретил немецкой компании продолжать разбирательство за рубежом и установил для нее риск выплатить зеркальную сумму в пользу российского контрагента. Из материалов суда следует, что LBGT, которой принадлежит 20% в OPAL, было надлежащим образом уведомлено о процессе, однако отзыв на иск и представителя в заседание компания не направила. Дата слушаний в международном арбитраже в Женеве в документах не раскрывается.

Ранее российские суды по аналогичной схеме запретили арбитражные разбирательства против «Газпром экспорта» нидерландской Gasunie Transport Services B.V., бельгийской BBL Company и чешской Net4Gas, также установив для иностранных операторов риск выплаты зеркальной компенсации. Отдельно Uniper Global Commodities SE инициировала против «Газпром экспорта» арбитраж на 13 млрд евро, заявляя, что вынуждена была закупать газ на спотовом рынке для замещения российских поставок, из ‑за чего в 2022 году цены в Европе временно поднимались почти до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Поставки в Германию сократились на фоне санкций Канады к оборудованию для «Северного потока», а затем газопровод был выведен из строя в результате диверсии.