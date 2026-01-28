На портале «Рамблер» теперь доступна онлайн-запись к врачу

Новая функция усиливает позиционирование портала как удобного цифрового помощника.

Rambler.ru (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в партнерстве с медицинской компанией СберЗдоровье запустил онлайн-запись к врачу прямо на собственном портале. Эта возможность появилась в разделе «Рамблер/здоровье» и позволяет пользователям всего в несколько кликов записаться на прием, выбрав врача и клинику с учетом рейтингов и отзывов, удобное время, подходящую стоимость визита. Все данные о врачах и медицинских учреждениях предоставляются партнером и регулярно обновляются.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы развиваем портал “Рамблер” как точку входа в проверенную информацию и полезные сервисы для жизни. Запись к врачу прямо из контента о здоровье – это пример того, как медиа может быть не только источником информации, но и удобным цифровым помощником, который помогает пользователю быстро перейти от чтения к действию и позаботиться о себе или своих близких».

Редакция «Рамблер/здоровья» ежедневно рассказывает более чем полутора миллионам читателей о здоровом образе жизни, профилактике болезней и современных методах лечения. Новая функция стала логичным развитием портала и еще одним шагом к тому, чтобы полезная и проверенная информация дополнялась практическими решениями для повседневной жизни.

Иван Виноградов, управляющий директор медицинской компании СберЗдоровье: