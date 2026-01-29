Whoosh и «Юрент» планируют слияние

Антимонопольная служба обнаружила риски для конкуренции при возможном слиянии кикшеринговых платформ Whoosh и «Юрент», говорится в заключении ФАС от 28 января. Регулятор указывает, что объединение усилит позиции группы «Вуш холдинг», сократит количество участников рынка электросамокатов и позволит новой структуре единолично влиять на ценообразование, что отразится на пользователях услуги. Установленные обстоятельства могут стать основанием для запрета сделки, однако окончательное решение еще не вынесено — компании вправе представить аргументы до завершения рассмотрения.

В Whoosh подтвердили «Ведомостям» переговоры о присоединении «Юрента» и подачу соответствующего ходатайства в антимонопольное ведомство. Компания оценивает разные стратегии развития на рынке микромобильности, стремясь повысить эффективность бизнеса и устойчивость операционной модели. Обязывающих документов по приобретению «Юрента» не подписывалось, уточнили в сервисе.

Руководитель антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина объясняет, что заключение ФАС — предварительная позиция, а не окончательный запрет. Ведомство либо склоняется к отказу, либо рассмотрит одобрение при условии принятия сторонами обязательств по устранению рисков. При отрицательном решении компаниям придется отказаться от объединения или пересмотреть структуру сделки.

Гендиректор «Юрента» Иван Туринге разъяснил сотрудникам, что акционеры частных компаний постоянно обсуждают стратегии монетизации активов — от выхода на биржу до переговоров с другими игроками. За девять месяцев 2025 года «Юрент» стал крупнейшим участником рынка с оборотом 13 млрд рублей при росте на 22% год к году. Источники газеты сообщают, что стороны обсуждали обмен долями около паритета в рамках безденежного слияния с консолидацией активов внутри существующего «Вуш холдинг», что дало бы ликвидность акционерам «Юрента».