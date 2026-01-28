ФАС возбудила дело против сетей АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора. Об этом сообщили в Telegram-канале ФАС.

«ФАС возбудила дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте. Две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин», — говорится в сообщении.

Там сообщили, что с августа по ноябрь 2025 года две сети на своих заправочных станциях поддерживали практически одинаковые цены на бензин. Такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, отметили в ФАС.

