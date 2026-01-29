Стал известен новый владелец Домодедово

Новым владельцем активов группы Домодедово по итогам торгов в четверг, 29 января, стало ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево», пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, официально о результатах приватизации планируется объявить в пятницу, 30 января.

Журналисты заметили, что структура Шереметьево была одним из двух допущенных к торгам потенциальных покупателей. В них также участвовало АО «Московский международный аэропорт», стопроцентная дочка «Международного аэропорта «Внуково».

Источник отметил, что были и другие заявители, но они не внесли обеспечительные платежи. В частности, не допущены к участию АО «Альма», ООО «Аргана» и Рыбалкин Евгений Александрович.

Покупателям был предложен лот из 25 компаний холдинга со стартовой ценой в 132,265 млрд рублей.

К аукциону Домодедово не допустили трех заявителей

Первые торги, назначенные на 20 января, были признаны несостоявшимися: единственный претендент — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — не был к ним допущен.

Вторая попытка продажи проходила по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости до цены отсечения (минимальная цена предложения) — 66,132 млрд рублей.

В ходе торгов цена снижалась шагами по 10% и опустилась практически вдвое — до итоговых 66 млрд рублей, что стало ценой отсечения и конечной стоимостью сделки.

По мнению экспертов, главным вызовом для нового собственника станет решение проблемы долговой нагрузки приобретенного актива. Совокупный долг группы «Домодедово» оценивается более чем в 70 млрд рублей, что превышает стоимость самой покупки.

Напомним, что «Международный аэропорт Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских перевозок.

По итогам 10 месяцев 2025 года, воздушная гавань обслужила 36,8 млн пассажиров или 59% от общего объема трафика в московском авиаузле.