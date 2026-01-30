Rendez-Vous призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить сеть магазинов Rendez-Vous на возможную пропаганду ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Поводом стали действия одного из участников скандальной вечеринки бренда в Куршевеле, передает Shot.

Речь идет о дизайнере Никите Чекрыгине, руководителе российской команды французского бренда Maison David, права на который недавно выкупила сеть Rendez-Vous. На мероприятии он танцевал на столе, что привлекло внимание общественников.

Активисты изучили его активность в соцсетях и заявили, что дизайнер публикует фотографии «нетрадиционной направленности», обнимается с мужчинами на мероприятиях. Общественники просят оценить как его личные публикации, так и деятельность всей сети магазинов.

Напомним, ранее в скандал была вовлечена бренд-директор Rendez-Vous Алина Миева, чьи фотографии оказались похожи на снимки бывшей украинской вебкам-модели.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.