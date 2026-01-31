Nvidia изменит сумму финансирования OpenAI

Производитель чипов компания Nvidia подтвердила участие в новом раунде финансирования разработчика искусственного интеллекта OpenAI, но сумма вложений будет отличаться от первоначально запланированной. Такое заявление сделал главный исполнительный директор компании Дженсен Хуанг.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом Хуанг не раскрыл, будет ли сумма инвестиций увеличена или уменьшена, а также не предоставил точных данных о её размере.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Nvidia приостановила план по вложению $100 млрд в OpenAI из-за возражений ряда сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что компания Nvidia стала первой в мире с капитализацией более $5 трлн.