$75.7390.47

Nvidia изменит сумму финансирования OpenAI

RT на русском

Производитель чипов компания Nvidia подтвердила участие в новом раунде финансирования разработчика искусственного интеллекта OpenAI, но сумма вложений будет отличаться от первоначально запланированной. Такое заявление сделал главный исполнительный директор компании Дженсен Хуанг.

Nvidia изменит сумму финансирования OpenAI
© ТАСС

Об этом пишет Bloomberg.

При этом Хуанг не раскрыл, будет ли сумма инвестиций увеличена или уменьшена, а также не предоставил точных данных о её размере.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Nvidia приостановила план по вложению $100 млрд в OpenAI из-за возражений ряда сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что компания Nvidia стала первой в мире с капитализацией более $5 трлн.