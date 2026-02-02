Суд передал бренд «Садовод» московскому рынку
Суд по интеллектуальным правам прекратил охрану двух товарных знаков со словом «Садовод», принадлежавших предпринимателю Юрию Мысаку из Пятигорска. Суд признал, что правообладатель не использовал обозначения в бизнесе более трех лет, а московский рынок «Садовод» доказал свою заинтересованность в их применении. Соответствующее решение содержится в картотеке арбитражных дел.
Московский рынок в суде отмечал, что использует название «Садовод» с 1997 года и управляет одним из крупнейших торговых комплексов страны — свыше 7,5 тыс. павильонов и 100 тыс. посетителей ежедневно. Истец подчеркнул, что торговый центр выполняет функции многофункционального комплекса — от аренды и маркетинга до бытовых услуг и общепита, что совпадает с перечнем услуг 35‑го класса, заявленных по спорным знакам.
Мысак утверждал, что использует обозначения для продажи товаров для садоводов и представил фото торговой точки, скриншоты сайта и договоры. Однако СИП признал доказательства недостаточными: изображения не имели даты и места съемки, скриншоты — единичны, а договоры подтверждали лишь оптовую торговлю.
Суд признал обоснованную заинтересованность московского рынка, отметив, что его инфраструктура и поданные заявки на собственные знаки подтверждают фактическое использование бренда. Правовая охрана обоих товарных знаков предпринимателя прекращена.
Ранее производитель белевской пастилы ООО «Торгово-производственная компания «Старые традиции» попросил Суд по интеллектуальным правам запретить холдингу «Макфа» использовать товарный знак «Старые традиции». ТПК в ходатайстве указал, что этот бренд «Макфа» не использует — в отличие от производителя пастилы.
Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность отказа Роспатента в регистрации товарного знака «Капри» по заявке группы «Черкизово».