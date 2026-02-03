Маск официально объединил SpaceX и xAI

Компания SpaceX Илона Маска официально приобрела стартап xAI, также основанный предпринимателем и работающий в сфере искусственного интеллекта. Слияние направлено на реализацию амбициозного проекта по созданию центров обработки данных в космосе, сообщает TechCrunch.

Объединенная компания оценивается в $1,25 трлн, что делает ее самой дорогой частной компанией в мире. Сделка объединяет два бизнеса Маска, каждый из которых испытывает финансовое давление. По данным Bloomberg, xAI тратит около $1 млрд в месяц, тогда как SpaceX получает до 80% выручки за счет запуска собственных спутников Starlink. Маск рассчитывает, что создание орбитальных дата-центров потребует постоянного вывода спутников, обеспечив SpaceX стабильный и долгосрочный источник дохода.

В служебной записке Маск подчеркнул, что дальнейшее развитие ИИ невозможно без масштабных вычислительных мощностей, а наземные дата-центры сталкиваются с ограничениями по электроэнергии, охлаждению и экологической нагрузке. По его замыслу, перенос вычислений в космос позволит снизить давление на инфраструктуру и окружающую среду на Земле.

При этом краткосрочные цели компаний остаются разными: SpaceX сосредоточена на доведении ракеты Starship до пилотируемых миссий на Луну и Марс, тогда как xAI конкурирует с ведущими разработчиками ИИ, включая OpenAI и Google. Эксперты отмечают, что синергия между компаниями может усилить позиции Маска сразу в двух стратегических отраслях — космосе и искусственном интеллекте.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может также объединить SpaceX с Tesla. Способность Tesla производить системы хранения энергии может помочь SpaceX использовать солнечную энергию в космосе для работы центров обработки данных.