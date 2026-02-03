Эпштейн хотел трудоустроить бывшего главу Microsoft в Apple

Опубликованные Министерством юстиции США электронные письма указывают, что финансист Джеффри Эпштейн участвовал в организации контактов между бывшим руководителем Windows Стивеном Синофски и руководством крупных технологических компаний. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно документам, в ноябре 2012 года Синофски консультировался с Эпштейном по вопросам получения компенсационного пакета в размере $14 млн после ухода из Microsoft, а также обсуждал возможные карьерные шаги, включая работу с Samsung или Apple.

В одном из писем, отправленном спустя несколько недель после объявления об уходе Синофски, Эпштейн сообщил, что генеральный директор Apple Тим Кук заинтересован во встрече. При этом он упоминал слухи о том, что Синофски якобы собирался запускать компанию совместно с бывшим вице-президентом iOS Скоттом Форсталлом.

Позднее, спустя около полугода, Синофски сообщил в переписке, что встреча с главой Apple состоялась и стороны обсуждали возможное сотрудничество в будущем.

В другом письме фигурирует инвестор Иэн Осборн, который сообщил Эпштейну, что ранее в тот же день встречался с Тимом Куком.

Apple не предоставила комментариев по поводу опубликованных материалов.