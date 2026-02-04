Состояние Илона Маска достигло рекордных 852 млрд долларов после объединения SpaceX и xAI, что сделало его первым человеком с капиталом выше 800 млрд долларов, пишет Forbes.

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Forbes.

Такой рекорд бизнесмену принесла крупная сделка: его компания SpaceX приобрела xAI – фирму, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями, также принадлежащую Маску.

«Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, после того как его ракетно-космическая компания SpaceX приобрела его компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями», – приводит издание слова Forbes.

Оценочная стоимость объединённой компании теперь составляет 1,25 трлн долларов.

Согласно расчетам Forbes, эта сделка позволила Маску увеличить свое состояние сразу на 84 млрд долларов – до рекордных 852 млрд долларов. Всего два месяца назад журнал отмечал, что он первым в мире преодолел рубеж в 700 млрд долларов.

Маск рассказал, что однажды уплатил настолько крупную сумму налогов, что это привело к сбою компьютера налоговой службы США.

Между тем в организации Oxfam отметили рекордный рост состояния миллиардеров по всему миру.