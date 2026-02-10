Цветочный маркетплейс Flowwow нашел покупателя на свой бизнес

«Яндекс» планирует купить российский цветочный маркетплейс Flowwow и присоединить его к юниту «Яндекс еды», где есть блок «Цветы», сообщил Forbes со ссылкой на три источника. Сейчас сделка проходит аудит, а впоследствии ее должна согласовать Федеральная антимонопольная служба. Ориентировочный срок завершения сделки — апрель 2026 года.

О возможной продаже Flowwow «Яндексу» заявили и источники РБК. При этом один из собеседников издания также отметил, что, помимо продажи, цветочный маркетплейс рассматривает возможность разделения бизнеса на российский и иностранный. В компании РБК заявили, что «рассматривают инвестиционные возможности». В «Яндексе» отметили, что не комментируют слухи.

Frank Media направили запрос обеим сторонам сделки.

Цена вопроса

Оценка бизнеса Flowwow может составлять 10 EBITDA, отметил источник Forbes, но не раскрыл точную цифру. Другой собеседник на M&A-рынке оценил цветочный маркетплейс в 5-7 млрд рублей, третий — в 5,5 млрд рублей при консервативном подходе, в 8 млрд рублей — при оптимистичном.

Зачем «Яндексу» цветочный маркетплейс?

Переговоры о продаже Flowwow IT-гиганту проходили еще в 2021-2022 годах, однако из-за начала военного конфликта на Украине сделка не состоялась, напоминает Forbes. В ответ на запросы издания в «Яндексе» от комментариев отказались, во Flowwow пояснили, что обсуждали продажу бизнеса и даже вели переговоры «с одним из маркетплейсов», но впоследствии сосредоточились на самостоятельном развитии.

«Яндекс» специализируется не только на доставке еды, но и других предметов, включая: косметику, товары для животных, мелкую технику, — а потому покупка цветочного бизнеса весьма комплементарна «Яндекс Еде», считает управляющий партнер «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Финансовые показатели Flowwow

2024 год компания закончила с убытком в 6,4 млн рублей при выручке от продажи в более чем 4 млрд рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс». Результаты за 2025 год там еще не опубликованы, однако Forbes отметил, что в прошлом году обороты компании замедлились, что соответствовало общей динамике на рынке e-com.

Компания представлена не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в регионах, на последние приходится 55% ее оборота, отмечали во Flowwow. Кроме России, маркетплейс работает в ОАЭ, Сербии, Бразилии и в других странах, указывал Forbes.