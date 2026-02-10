Андрей Цыпер вошел в состав правления РОЦИТ

Сила медиа – для развития интернет-среды, поддержки образовательных проектов и безопасности.

10 февраля 2026 года на общем собрании членов Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) в состав правления избран Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co. По итогам голосования квалифицированным большинством членов РОЦИТ принято решение об избрании правления РОЦИТ в новом составе со сроком полномочий пять лет.

Среди вновь избранных также – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, управляющий директор по работе с государственными органами компании Positive Technologies Игорь Алексеев, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, генеральный директор российской соцсети LOOKY Анна Баринова, декан факультета креативных индустрий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий, директор «Координационного центра доменов .RU/.РФ» Андрей Воробьев, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, директор по стратегическому развитию Wildberries&Russ Алексей Минаев, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных.

Rambler&Co, по словам председателя правления РОЦИТ Антона Горелкина, стал важным медиапартнером и давно поддерживает организацию.

Экспертиза Андрея Цыпера в области цифровых медиа, управления крупными проектами и анализа аудитории будет способствовать реализации ключевых инициатив РОЦИТ в интернет-среде.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Сегодня цифровая среда – это не просто инфраструктура, это новая реальность, в которой живут миллионы людей, требующая пристального внимания. У РОЦИТ есть уникальный опыт и компетенции, чтобы быть драйвером позитивных изменений, формировать устойчивое и осознанное цифровое будущее».

РОЦИТ – одна из старейших и наиболее авторитетных организаций в Рунете, основанная в 1996 году. Она объединяет активных интернет-пользователей России и поддерживает образовательные проекты в области IT и цифровой грамотности, занимается исследованиями и защитой прав интернет-пользователей.