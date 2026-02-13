«Почта России» скорректирует тарифы

«Почта России» с 1 марта 2026 года скорректирует тарифы на свои услуги, что позволит стабилизировать работу национального почтового оператора. Соответствующее решение было подготовлено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, передает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

Как заявили в министерстве, в течение длительного периода рост тарифов на почтовые услуги «существенно отставал» от фактической инфляции. В результате накопился дисбаланс между ростом операционных затрат «Почты России» и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности, отметили в ведомстве.

«Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет», — сказано в заявлении.

Как сообщили в Минцифры, с 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм будет составлять 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм — 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм — 215 рублей. При этом тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм — 155 рублей.