Акционеры Совкомбанка одобрили присоединение Витабанка

Акционеры Совкомбанка 16 февраля приняли решение о реорганизации кредитной организации путем присоединения к ней Витабанка, говорится в сообщении Совкомбанка.

Сведения о том, когда Совкомбанк стал владельцем 100% акций Витабанка, не раскрывались.

Совкомбанк интересовался Витабанком с 2022 года. Тогда бывший зампред покупателя Кирилл Соколов приобрел 54% акций продавца, а Совкомбанк – 31%. Однако в феврале того же года Совкомбанк вышел из капитала Витабанка и передал свою долю Соколову, который стал владельцем 85% бумаг. Выход Совкомбанка из капитала Витабанка произошел на фоне внесения Соколова в санкционный список США.

В марте 2022 года он передал свой пакет акций экс-топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу, который позже выставлял несколько оферт на приобретение пакета бумаг у миноритариев.