Суд в Москве взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей в пользу "Гугла"

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании Google Ireland Limited около 160,3 рублей рублей в пользу ООО «Гугл». Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Заявление о взыскании подал конкурсный управляющий «Гугла» Валерий Таляровский. В документе он попросил признать незаконными две сделки — расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 году и заключение аналогичного соглашения в 2018 году.

Кроме того, в заявлении Таляровский призвал принять аналогичное решение в отношении платежей «Гугла» в пользу Google Ireland за период с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года на сумму в 373,3 млрд рублей. Также конкурсный управляющий попросил применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с компании около 101,7 млрд рублей и около 58,6 млрд рублей процентов.

Суд первой инстанции удовлетворил требования в полной мере.

В декабре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Сумма санкции за каждое нарушение составила 3,8 млн рублей.

Ранее суд изъял дебиторскую задолженность Google France на сумму более полумиллиарда евро.