В «Афише» новый директор по развитию

Компания усиливает стратегическое направление

© Личный архив Юлии Персияниновой

«Афиша» объявляет о назначении Юлии Персияниновой на должность директора по развитию. В зоне ее ответственности – развитие бизнеса, рост показателей юнит-экономики различных сегментов бизнеса, управление продажами собственных мероприятий и поиск новых направлений для укрепления позиций компании.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«“Афиша” сегодня – это не только медиа и билетный сервис, но и экосистема собственных мероприятий и партнерских проектов, и для нас важно системно наращивать эффективность и искать новые точки роста. Юлия обладает глубоким пониманием рынка, многолетним опытом в продажах и управлении коммерческими командами, а также экспертизой в работе с культурными институциями и спортивными проектами федерального уровня. Уверен, ее профессиональный опыт и стратегический подход позволят укрепить наши позиции и открыть новые возможности развития».

Юлия Персиянинова обладает более чем 17-летним опытом работы в области продаж, специализируясь на информационных технологиях, продуктах для спортивной и event-индустрий. В 2024-2026 гг. она работала в Т-Банке, развивая категорию «Афиша» в разделе «Город», ранее занимала ключевые должности в билетных операторах Intickets.ru, Kassir.ru, а также компаниях, организующих спортивные мероприятия, – Sellout Digital и MARSPO. До этого занималась продажами в крупных федеральных культурных институциях – «Гоголь-центре», театре им. Евг. Вахтангова, театральном центре «На Страстном».