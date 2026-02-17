Экономят на маленьких? Куда пропадают магазины детской одежды

Булат Шакиров заявил НСН, что продавцам становится выгоднее реализовывать одежду на маркетплейсах, а торговые центры становятся больше местами для отдыха и досуга.

Вакантность торговых центров в ближайшее время возрастет еще на 15%, так как продавцы одежды активно перетекают оттуда на маркетплейсы. Об этом НСН рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

В январе 2026 года число магазинов детской одежды сократилось в российских городах-миллионниках на 16%, до 8,1 тысячи, следует из данных сервиса «2ГИС». В январе 2025 года их в Москве их было около 2,4 тысяч, в 2021-м — 2,5 тысяч, в 2026-м — почти 2 тысячи. Шакиров напомнил об общей тенденции миграции магазинов одежды на онлайн-площадки из-за роста налогов.

«Первая и основная причина оттока арендаторов из торговых центров – это уход на маркетплейсы. А вторая причина – это возросшая налоговая нагрузка. Поэтому когда арендаторы сталкиваются с тем, что надо платить и аренду, и больше налогов, они выбирают маркетплейсы. Поэтому, я думаю, что в этом году мы увидим дополнительный рост вакантности в торговых центрах еще на 10-15%. Часть ритейлеров могут оптимизировать свои магазины, закрыть или переместить больше активности на маркетплейс. Пока мы не видим какого-то тренда экономии на детях, однако на маркетплейсе хороший ассортимент товаров, и цены остаются дешевле, так что люди уходят туда из-за более льготных цен», - рассказал он.

При этом Шакиров отметил, что торговые центры теперь переформатируются больше в места отдыха и развлечений.

«Торговый центр остается местом эмоций, куда вы идете за покупкой, как на праздник: заходите с детьми в кинотеатр, в детский центр. Покупка офлайн не дарит никаких эмоций, кроме покупки непосредственно. Но то, что цены дешевле, и никуда не нужно выезжать, безусловно, играет свою роль», - отметил он.

Ранее Шакиров рассказал НСН, что после аннуляции сертификатов на продукцию Adidas цены на товары этого бренда, оставшиеся на российском рынке, могут резко вырасти, и тогда в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).