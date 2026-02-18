Росаккредитация приостановила признание части сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации из Казахстана, Армении и Киргизии, что приведет к замедлению параллельного импорта электроники и одежды в Россию. Об этом сообщили в соцсетях.

Под ограничения попали документы, по которым в страну завозили продукцию Apple, Nike, Bosch и других международных брендов.

«Признание результатов деятельности трех иностранных органов по сертификации приостановлено до устранения выявленных несоответствий. Документы, выданные этими структурами для поставок на территорию РФ, подлежат пересмотру и обновлению», — пишет telegram-канал Mash.

Под действие решения попали сертификаты и декларации на широкую номенклатуру товаров. В перечень, как пишет канал, входят устройства Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch, Philips, запчасти для автомобилей Volkswagen, Toyota и Nissan, а также одежда и обувь Nike, Puma и Under Armour. Иностранные органы по сертификации продолжают работу в своих странах, но их документы больше не принимаются для ввоза в Россию без обновления.

Mash уточняет, что под угрозой сейчас находится около 16 тысяч сертификатов и деклараций соответствия. Это не останавливает параллельный импорт полностью: поставки продолжаются через другие каналы, включая белорусские органы по сертификации и альтернативные структуры ЕАЭС. Однако участникам рынка придется переоформлять документы по выпавшим лабораториям, что может занять время, увеличить нагрузку на действующие центры и усложнить логистику.

Ранее Росаккредитация опровергала сообщения о полном запрете ввоза в Россию продукции Adidas, поясняя, что под блокировку попали лишь отдельные партии без надлежащих документов. Перед этим сообщалось, что ведомство аннулировало не менее 10 сертификатов соответствия на одежду и обувь этой марки.