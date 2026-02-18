«Самокат» пятый год подряд сохранил лидерство в сегменте e-grocery

Онлайн-ритейлер «Самокат» сохранил лидерство по количеству доставленных заказов в российском сегменте e-grocery (онлайн продажи продуктов и бытовых товаров) пятый год подряд. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Согласно данным отраслевого обзора INFOLine E-Grocery Russia TOP №4 за 2025 год, оборот «Самоката» увеличился на 12,3 процента и составил 279,3 миллиарда рублей. Доля компании на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров по итогам года достигла 16 процентов.

В среднем курьеры-партнеры «Самоката» доставляли клиентам сервиса более 785,5 тысячи заказов в сутки (+10,5 процента год к году). Пик активности пришелся на четвертый квартал, когда среднесуточный объем превысил 808 тысяч заказов, а квартальный оборот достиг исторического максимума в 77,9 миллиарда рублей.

Рост финансовых показателей сопровождался трансформацией бизнес-модели. В 2025 году ритейлер вышел за рамки классической доставки продуктов, расширив ассортимент десятками тысяч non-food позиций (бытовая техника, косметика) через партнерство с «Мегамаркетом». В технологическом контуре компания сделала ставку на ИИ-ассистентов и эксперименты с логистикой, включая тестирование аэродоставки в Нижнем Новгороде.

Отдельным фокусом 2025 года в «Самокате» назвали усиление пищевой безопасности. В рамках риск-ориентированного подхода компания внедрила цифровую проверку партнеров, формирующую риск-профиль каждого производителя для контроля до начала поставок.

В целом рынок e-grocery в России перешел от фазы агрессивного набора базы к этапу работы над эффективностью. По мнению аналитиков INFOLine, удержание лидерства сейчас зависит от диверсификации ассортимента.