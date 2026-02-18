Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2, что окончательно закрепило ее юридический статус как российского объекта энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Выданные документы окончательно закрепляют юридический статус станции как объекта российской атомной энергетики», — написали в официальном telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.

В сообщении подчеркивается, что получение лицензии на энергоблок № 2 является плановым этапом интеграции станции в правовое поле Российской Федерации.

Торжественная церемония состоялась на самой станции с участием главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого. Срок действия выданной лицензии составляет десять лет. Ранее Ростехнадзор уже выдал Запорожской АЭС лицензии на эксплуатацию радиационных источников, хранилища отработавшего ядерного топлива, а также энергоблока № 1.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра в городе Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе: на ее территории функционируют шесть энергоблоков мощностью один гигаватт каждый. В сентябре 2022 года в Запорожской области прошел референдум, по итогам которого регион был включен в состав России. Указом президента РФ Владимира Путина от 5 октября 2022 года станция была передана в федеральную собственность. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский и другие представители его стороны не раз пытались оспаривать принадлежность ЗАЭС.