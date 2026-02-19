Около 25% МФО в России могут закрыться

Около 25% микрофинансовых организаций (МФО) рискуют уйти с рынка в ближайшие годы из-за введения обязательной биометрической идентификации, пишут «Известия» со ссылкой на собственный опрос экспертов. С 1 марта 2026 года онлайн-займы в МФК будут выдаваться только после подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Эта мера призвана остановить мошенников, оформляющих кредиты по чужим паспортам, но для многих компаний она станет неподъемным финансовым бременем.

Цена «цифрового паспорта»

Прямая интеграция с ЕБС стоит от 15 до 30 млн рублей. Для небольших игроков с годовым оборотом до 50 млн рублей такие затраты критичны. В качестве альтернативы Центр биометрических технологий (ЦБТ) предлагает «делегированную идентификацию» через банки-партнеры (4–19 рублей за запрос), однако даже этот вариант требует перестройки всех IT-систем.

Многие компании попытаются отсрочить переход: крупные МФК могут сменить статус на микрокредитные компании (МКК), для которых требования станут обязательными только в 2027 году. Именно весну 2027-го эксперты называют моментом окончательной консолидации рынка, когда его могут покинуть до трети игроков.

Риск «серой зоны» и страхи клиентов

Главный риск — падение спроса на легальные займы. Из-за нежелания сдавать биометрию поток клиентов может временно рухнуть на 50–60%. Участники рынка опасаются, что 1–2 млн человек в итоге уйдут в теневой сектор к нелегальным кредиторам. При этом в ЦБТ заверяют: за все время работы ЕБС не было ни одной утечки данных, а база уже покрывает 50 млн пользователей — это втрое больше всей активной аудитории МФО. Здесь основной сдерживающий фактор — готовность самих клиентов сдавать биометрию, объяснил генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев. По опросам, около 20% заемщиков уже сделали это, еще 45% в целом готовы, а остальные пока сомневаются. И будущее онлайн-кредитования напрямую зависит от того, удастся ли убедить людей в безопасности и удобности технологии биометрической идентификации.

Экономика на грани

Давление на МФО усиливается и со стороны маркетинга. По данным исследования медиахолдинга «Просто.», с которыми ознакомился «Коммерсантъ», стоимость привлечения одного клиента за три года взлетела с 2,6 тыс. до 4,3 тыс. рублей.

«2025 год стал парадоксальным: объемы выдач растут, а чистая рентабельность просела у всех из-за роста операционных расходов и стоимости риска», — отмечает Надежда Димченко из «А Деньги».

В условиях, когда привлечение нового клиента обходится так дорого, МФО вынуждены бороться за удержание старых проверенных заемщиков. Однако необходимость сдавать биометрию создает барьер, который мелкие компании просто не смогут преодолеть, что неизбежно приведет к поглощению слабых игроков лидерами рынка.