После 38 лет работы Microsoft покинул глава Xbox Фил Спенсер

Руководитель Xbox Фил Спенсер объявил об уходе из Microsoft после почти 40 лет работы в компании. О его решении сообщил генеральный директор корпорации Сатья Наделла в письме сотрудникам. По словам Наделлы, Спенсер принял решение о выходе на пенсию еще в прошлом году, после чего началась подготовка к передаче полномочий. Об этом сообщает издание The Verge.

Новым генеральным директором подразделения Microsoft Gaming станет Аша Шарма, ранее занимавшая пост президента направления CoreAI Product. Она вернулась в Microsoft в 2024 году и курировала развитие ИИ-платформы. До этого Шарма работала в Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Instacart. Спенсер останется в роли советника до конца лета, чтобы обеспечить плавный переход.

Фил Спенсер присоединился к Microsoft в 1988 году в качестве стажера. В разные годы он работал над продуктами Encarta, Microsoft Money и Microsoft Works, а к подразделению Xbox присоединился в 2001 году. В 2014 году он возглавил игровое направление компании, курируя запуск Xbox Series X/S и развитие сервиса Xbox Game Pass. При нем Microsoft провела ряд крупных сделок, включая приобретение Mojang, Activision Blizzard и ZeniMax Media.

В обращении к сотрудникам Спенсер отметил, что еще осенью 2025 года сообщил о намерении завершить карьеру и подчеркнул, что считает работу в компании «привилегией всей жизни».