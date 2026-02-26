Ozon подтвердил планы о создании собственного ИИ-ассистента

Ozon с третьего квартала 2025 года разрабатывает собственного ассистента на базе искусственного интеллекта. Об этом на мероприятии по итогам финансовой отчетности компании заявил директор по разработке платформенных решений Ozon Tech Андрей Чупейкин. Ранее о таких планах маркетплейса сообщил источник Forbes.

По словам Чупейкина, сейчас ассистент пилотируется на сотрудниках Ozon, позже планируется его более широкое внедрение. Ассистент будет подбирать товары на основе сложных поисковых сценариев и запросов. Например, «сбор в поход летом», «подарок другу». Также ассистент будет помогать в сравнении продукции.

В июле 2025 года Forbes со ссылкой на источник написал , что Ozon планирует разработать ИИ-ассистента вслед за «Яндекс маркетом» и Wildberries. Как сообщало издание, в том месяце маркетплейс опубликовал вакансию под названием «Руководитель группы Data Science, AI поисковый ассистент», а задачей нового сотрудника должно было стать проектирование ассистента на базе большой языковой модели (LLM).