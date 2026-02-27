OpenAI привлекла $110 млрд при оценке в $840 млрд

Американский ИИ-стартап OpenAI привлек $110 млрд в новом раунде финансирования, сообщает Bloomberg. По данным агентства, стартап оценили в $730 млрд до учета новых инвестиций и в $840 млрд после их привлечения. Раунд стал одним из крупнейших в истории технологических компаний.

© Global look

Лид-инвесторами стали Amazon, Nvidia и SoftBank. Amazon вложил $50 млрд — рекордную для себя сумму венчурного финансирования, а Nvidia и SoftBank — по $30 млрд каждый.

Привлеченные в ходе раунда финансирования средства, как ожидается, будут направлены на развитие инфраструктуры, наращивание вычислительных мощностей и дальнейшие исследования в сфере ИИ на фоне роста конкуренции.

По условиям соглашения , OpenAI обязуется в течение восьми лет потратить дополнительно $100 млрд на услуги Amazon Web Services — облачной платформы от Amazon, на которой клиенты получают доступ к вычислительным мощностям, хранилищам, базам данных и ИИ-сервисам. Ранее в ноябре компания уже взяла на себя обязательство потратить $38 млрд сервисы AWS в течение семи лет. В частности, OpenAI будет использовать в работе ИИ-чипы от Amazon под названием Trainium.

Как пишет Bloomberg, взятые OpenAI на себя обязательства в ходе венчурного финансирования стали очередным примером перекрестного финансирования между крупнейшими ИИ-стартапами и поставщиками микросхем и облачной инфраструктуры для ИИ. Подобные сделки опасны тем, что могут привести к значительным убыткам для крупнейших игроков на этом рынке, если технология ИИ не начнет приносить прибыль. Почему бум вокруг искусственного интеллекта все чаще называют мыльным пузырем