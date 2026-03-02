«WB банк» запустил программу лояльности дебетовых карт

«Вайлдберриз банк» («WB банк») запустил программу лояльности для держателей дебетовых карт. Клиенты кредитной организации будут получать 5% кешбэка от суммы покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах, говорится в сообщении пресс-службы Wildberries & Russ.

Кешбэк будет начисляться один раз в месяц в виде баллов «Ягодок», одна «ягодка» будет равна одному рублю. В дальнейшем банк планирует расширить категории, по которым начисляется кешбэк.

«По нашей карте уже доступна скидка на Wildberries, где можно купить практически все. Следующая самая востребованная потребность в каждой семье — это покупки в супермаркетах. Поэтому мы начали развитие программы лояльности с этой категории. Я уверен, что пользу от кешбэка 5% ощутит каждый», — заявил коммерческий директор «WB банка» Роман Шаехов.

Осенью 2025 года началось публичное противостояние банков и маркетплейсов. Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк в письме правительству призвали запретить маркетплейсам связывать скидки с конкретными платежными инструментами. В феврале 2026 года директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева представила меры по решению этого конфликта, согласно которым было предложено перейти к «открытой модели» участия банков в скидочных программах маркетплейсов.

Предусматривается, что покупатель должен видеть единую цену товара, рядом с которой появлялось бы всплывающее окно с предложениями различных банков и доступными скидками.